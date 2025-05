Kina og Colombia styrker båndene med ny Belt and Road-avtale

HQ

Siste nytt om Kina og Colombia . Begge landene har formalisert en felles samarbeidsplan under Belt and Road Initiative, noe som styrker de voksende økonomiske båndene mellom de to landene, meldte statlige medier onsdag etter at de to landenes ledere møttes i Kina.

Kina er allerede Colombias nest største handelspartner, og avtalen tar sikte på å styrke forbindelsene innen infrastruktur, handel og investeringer. Avtalen er et uttrykk for Beijings fortsatte oppsøkende virksomhet i Latin-Amerika, samtidig som noen land revurderer sitt engasjement i initiativet.