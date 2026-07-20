Kina og Filippinene utveksler beskyldninger etter en hendelse mellom fartøy i farvann som er gjenstand for en territorialkonflikt mellom de to landene

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Territorielle konflikter i Asia-Stillehavsregionen fortsetter å eskalere, med Kina i sentrum av dem alle. Den asiatiske giganten opprettholder en konfronterende holdning, samtidig som den på en subtil, men stadig mer påtrengende måte truer de andre landenes maritime og territoriale suverenitet i nærområdet. I tillegg til krisen med Taiwan har det nå oppstått en hendelse i farvannene i Sør-Kinahavet som involverer Filippinene.

Ifølge en rapport fra Reuters opplyste de filippinske væpnede styrkene (AFP) at en oppblåsbar båt med stivt skrog fra den kinesiske kystvakten, med åtte besetningsmedlemmer om bord, nærmet seg deres krigsskip som lå strandet på Second Thomas Shoal og tok bilder og videoer. Da to båter fra den filippinske marinen rykket inn for å jage det kinesiske fartøyet bort, «reagerte mannskapet voldsomt og aggressivt og slo medlemmer av den filippinske marinen med en trebatong».

Begge landene beskylder hverandre for å komme med trusler og for å eskalere situasjonen, og Kina har avvist påstandene om aggressiv oppførsel under sammenstøtene i Sør-Kinahavet og har beskyldt Filippinene for å trenge seg inn i kinesisk farvann. Denne saken forventes å bli drøftet på et ASEAN-møte (Association of Southeast Asian Nations) i Manila denne uken, som også den kinesiske utenriksministeren skal delta på.