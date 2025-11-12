Kina og Spania møtes for å "jobbe hånd i hånd"

HQ

Kinas president Xi Jinping har oppfordret til et dypere samarbeid med Spania for å øke begge lands globale innflytelse, da han møtte kong Felipe VI i Beijing onsdag. Den spanske monarkens besøk markerer den første statsbesøket til Kina av en spansk konge på nesten to tiår, noe som gjenspeiler Madrids ønske om å utvide sin diplomatiske og økonomiske tilstedeværelse i hele Asia-Stillehavsregionen.

Xi sa at Kina var klar til å jobbe "hånd i hånd" med Spania for å bygge et mer stabilt og dynamisk partnerskap, mens begge lederne deltok på en seremoni for signering av dokumenter i Folkets store hall. Beijing har nylig foreslått å gjenoppta investeringssamtalene med EU, som har ligget nede siden 2021, i et forsøk på å lette handelsspenningene.

Xi Jinping: "Kina er klar til å jobbe hånd i hånd med Spania for å bygge et omfattende strategisk partnerskap"

Spania har intensivert sine kontakter med Kina etter at EU innførte toll på kinesiskproduserte elektriske kjøretøy i midten av 2024. Statsminister Pedro Sánchez har avlagt to besøk for å promotere Spania som et investeringsnav for grønn teknologi, bilindustri og fremvoksende industrier.

Som EUs største eksportør av svinekjøttprodukter står Spania også under press fra Kinas gjengjeldelsestoll, som kan komme opp i 62,4 %. Kong Felipes besøk tilfører forholdet et lag med diplomatiske nyanser, og monarken legger vekt på gjensidig tillit og det langvarige vennskapet mellom de to nasjonene.