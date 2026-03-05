Kina øker forsvarsutgiftene med 7 % i 2026

HQ

Kina vil øke forsvarsbudsjettet for 2026 med 7 %, noe under økningen på 7,2 % som er satt for 2025, ifølge en offisiell regjeringsrapport som Reuters har gjennomgått. Beslutningen er i tråd med landets pågående militære moderniseringsarbeid og økende utplasseringer i Øst-Asia midt i en tid med regionale spenninger.

President Xi Jinping har satt seg som mål å fullføre denne moderniseringen innen 2035, med investeringer i avanserte missiler, skip, ubåter og overvåkningsteknologi. Kunngjøringen kommer i forbindelse med en pågående antikorrupsjonsaksjon i militæret, som har ført til at de høytstående generalene Zhang Youxia og He Weidong har blitt møtt med disiplinærtiltak.

Analytikere bemerker at Kinas forsvarsutgifter fortsetter å vokse raskere enn i resten av Asia. I 2025 stod Kina for nesten 44 % av de totale militærutgiftene i Asia, opp fra et gjennomsnitt på 37 % mellom 2010 og 2020, noe som understreker landets voksende rolle i den regionale sikkerheten...