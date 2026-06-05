Kina ønsker å styrke alliansen med Nord-Korea: Xi Jinping besøker Kim Jong-un neste uke

HQ

En av de mest etterlengtede delegasjonene på Asia Defence Forum i Singapore nylig - og samtidig en delegasjon som i stor grad var symbolsk - var Folkerepublikken Kina, mot et bakteppe der spenningen mellom naboer som Nord- og Sør-Korea igjen blusser opp, samtidig som Kina og Taiwan hever beredskapsnivået i regionen. De siste årene ser det imidlertid ut til at Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, har sett mer til Russland som en alliert enn til Kina, noe som bevises av at Putin har sendt våpen og tropper til krigen i Ukraina.

Dette er noe Beijing nå ønsker å endre på, og president Xi Jinping vil besøke Pyongyang i neste uke for å møte Kim Jong-un og bekrefte avtalene og alliansene mellom de to landene, ifølge rapporter fra Reuters. For 65 år siden undertegnet de to landene en traktat om samarbeid og gjensidig assistanse, som juridisk forpliktet dem til å yte gjensidig militær støtte i tilfelle et angrep.

Beijing har arbeidet for å få Pyongyang tilbake i sin innflytelsessfære etter at covid-19-pandemien frøs handelen og stengte grensen. I mars gjenopptok persontogtrafikken mellom hovedstedene etter seks års stans, og Air China flyr igjen mellom de to hovedstedene, selv om billettene foreløpig er begrenset til studenter og forretningsreisende, ikke turister.

Ifølge tenketanken Asia Society er "det implisitte budskapet fra Kina at vi fortsatt er den viktigste aktøren når det gjelder Nord-Korea, og en av mottakerne av dette budskapet er Russland".