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Verdensnyheter

Kina rammet av tornadoer og skred – antall omkomne stiger

President Xi Jinping har bedt om en omfattende redningsinnsats mens redningsmannskapene fortsetter å lete etter overlevende.

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Et stort antall mennesker har omkommet etter at en kraftig storm feide over Kina. De berørte områdene har blant annet fått omfattende skader som følge av jordskred, kraftig regn og tornadoer.

Ifølge kinesiske myndigheter er flere personer fortsatt savnet, og titusenvis av innbyggere har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. Kinas president Xi Jinping har oppfordret myndighetene til å iverksette «alle tilgjengelige» redningsaksjoner for å finne overlevende og hjelpe de berørte.

Flere redningsaksjoner pågår i de berørte områdene blant ødelagte hjem og skadet infrastruktur, med en konstant risiko for ytterligere oversvømmelser og jordskred. Samtidig advarer landets meteorologer om mer regn i mange regioner de kommende dagene.

Kina rammet av tornadoer og skred – antall omkomne stiger
Shutterstock

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