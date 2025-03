Kina satser stort på stimulanser for å skjerme økonomien mot uroen fra handelskrigen

HQ

Kina setter fart på finanspolitikken, lover sterkere innsats for å øke forbruket og motvirke effektene av en intensivert handelskrig med USA, samtidig som landet streber etter et vekstmål på 5 % for året (via Reuters).

Statsminister Li Qiang, som talte til den årlige parlamentssesjonen, tegnet et bilde av en verden i endring på måter som ikke har vært sett på hundre år, og advarte om at spenninger knyttet til handel og teknologi kan sette Kinas økonomiske ambisjoner under press.

Regjeringens svar? Mer forbruk, mer gjeld og et sterkere fokus på innenlandsk forbruk, noe som sto sentralt i Lis rapport. Selv om Kina lenge har lovet å dreie økonomien i retning av forbrukerdrevet vekst, har fremdriften gått tregt, og investorene er fortsatt skeptiske.

I mellomtiden forventes det at utviklingen av kunstig intelligens og infrastrukturinvesteringer vil spille en større rolle i den økonomiske strategien. Med økende tollsatser og innstramminger i de globale markedene er kinesiske produsenter på jakt etter nye kunder.

Samtidig er det fortsatt usikkerhet knyttet til om denne stimulansen virkelig kan omforme verdens nest største økonomi, ettersom usikkerheten i handels- og finansmarkedene fortsatt er overhengende. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.