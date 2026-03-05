Kina setter det laveste målet for BNP-vekst på flere tiår

HQ

Kina har satt et mål om en BNP-vekst på 4,5-5 % i 2026, det laveste målet på flere tiår, og landet forbereder seg på en langsommere, men mer bærekraftig økonomisk utvikling. Målet ble kunngjort av Kinas statsminister Li Qiang under åpningen av den nasjonale folkekongressen (NPC) i Beijing.

Planen gjenspeiler et skifte bort fra tradisjonelle drivkrefter som eksport og bygg og anlegg, og over til det Beijing kaller "vekst av høy kvalitet", med teknologi, innovasjon og strukturreformer i sentrum. Myndighetene sliter også med strukturelle utfordringer som en aldrende befolkning, svak innenlandsk etterspørsel og en eiendomssektor som sliter.

Kina har også lagt frem et utkast til den 15. kinesiske femårsplanen for 2026-2030, som fokuserer på å øke forbruket og styrke høyteknologiske industrier. Til tross for det beskjedne målet sier myndighetene at landet fortsatt er overbevist om at det kan opprettholde en jevn vekst samtidig som det tilpasser sin økonomiske modell.

I går offentliggjorde Kina også forsvarsbudsjettet for 2026, som innebærer en økning på 7 % i forsvarsutgiftene, en liten nedgang fra tidligere år.