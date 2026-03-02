Kina sier USA ikke ga noen advarsel før de angrep Iran

HQ

Kinas utenriksdepartement har sagt at de ikke ble informert på forhånd om de USA-ledede angrepene på Iran, og krever en umiddelbar stans i de militære operasjonene. Talskvinne Mao Ning uttrykte " dyp bekymring" for at konflikten har påvirket andre land i regionen.

Mao rapporterte at én kinesisk statsborger som ble såret i angrepet i Teheran, har omkommet, og at over 3000 mennesker har blitt evakuert fra Iran. Hun fordømte også drapet på Irans øverste leder Ali Khamenei på det sterkeste, og sa at Kina " sterkt beklager" handlingen.

Angrepene kommer midt i et sensitivt forhold mellom Kina og USA, inkludert en ettårig handelsvåpenhvile fremforhandlet av USAs president Donald Trump og Kinas Xi Jinping. Ifølge Bloomberg ga Mao ingen oppdateringer om Trumps kommende besøk til Beijing...