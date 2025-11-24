Kina skyter opp romfartøyet Shenzhou-22 25. november

HQ

Kina planlegger å skyte opp romfartøyet Shenzhou-22 den 25. november, meldte den statlige kringkasteren CCTV mandag.

Oppdraget vil sende romfartøyet til Tiangong-romstasjonen for å erstatte Shenzhou-21, som returnerte til jorden seks måneder for tidlig etter skader på et annet forankret fartøy.

Oppskytingen markerer et skritt i retning av å normalisere Kinas bemannede romfartsprogram og romstasjonsoperasjoner etter det tidligere tilbakeslaget.