Kina skyter opp Shenzhou-22 for å gjenopprette normal drift på Tiangong-romstasjonen

Kina har gjennomført den første nødoppskytingen i sitt bemannede romprogram ved å sende det ubemannede romfartøyet Shenzhou-22 til Tiangong-stasjonen etter at et skadet returfartøy skapte et sikkerhetshull for det nåværende mannskapet. Oppdraget lettet fra Jiuquan Satellite Launch Centre om bord på en Long March-2F-rakett og gikk inn i bane kort tid etter, ifølge Kinas bemannede romfartsorganisasjon.

Oppskytingen kommer etter en hendelse tidligere denne måneden, da Shenzhou-20-returkapselen ble ansett som uegnet til å fly etter at vinduet var sprukket, sannsynligvis på grunn av romrester. Det tvang myndighetene til å fly Shenzhou-21 ut igjen som en midlertidig løsning, slik at de tre astronautene om bord på Tiangong sto uten et flyvedyktig fartøy.

Shenzhou-22 har med seg reservedeler, reparasjonsutstyr til den skadde kapselen og nye forsyninger. Når den har lagt til kai, vil den forbli festet til stasjonen frem til rundt april 2026, da den vil bringe Shenzhou-21-mannskapet tilbake til jorden. Kinesiske tjenestemenn fremhever hvor raskt operasjonen ble gjennomført, og bemerker at nødoppskytingen ble utført bare 16 dager etter at problemet ble oppdaget.