Kina slår tilbake mot Canada med nye landbrukstariffer

HQ

I en kraftig opptrapping av handelsspenningene har Kina slått tilbake mot Canada med nye tollsatser på landbruksimport til en verdi av over 2,6 milliarder dollar, som et direkte svar på avgiftene Ottawa innførte på kinesiske elektriske kjøretøy og metaller i fjor (via Reuters).

De nye tollsatsene, som trer i kraft 20. mars, innebærer 100 % toll på kanadisk rapsolje og erter, mens sjømat og svinekjøtt ilegges 25 % toll, noe som signaliserer Beijings frustrasjon over Canadas tilpasning til USA og EU når det gjelder handelspolitikk.

Ved å utelate raps fra tolllisten - til tross for en pågående antidumpingundersøkelse - ser det ut til at Kina gir rom for forhandlinger, selv om analytikere mener at tiltaket også fungerer som en strategisk advarsel.

Med Canadas føderale valg i horisonten og Beijings tradisjon for å bruke lederskifter til å tilbakestille forholdet, spekulerer observatører i at Kina kanskje posisjonerer seg for et diplomatisk skifte snarere enn en langvarig handelskonflikt.