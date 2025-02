Kina slår tilbake mot Donald Trumps nye tollsatser med gjengjeldelsestiltak

HQ

Kina kastet ikke bort tiden med å svare på president Donald Trumps siste runde med tolltariffer som trådte i kraft på tirsdag, og lanserte egne mottiltak rettet mot amerikanske selskaper og viktige importvarer. Beijings tiltak omfatter nye tollsatser på flytende naturgass, kull og landbruksmaskiner, samt eksportrestriksjoner på mineraler som er viktige for høyteknologisk produksjon.

Mer spesifikt omfatter de nye tollsatsene, som det fremgår av en kunngjøring fra Kinas finansdepartement, en toll på 15 % på visse typer kull og flytende naturgass, samt en toll på 10 % på råolje, landbruksmaskiner, biler med stor slagvolum og pickuper. Disse tiltakene trer i kraft 10. februar.

Kinesiske myndigheter har dessuten satt i gang en antitrust-etterforskning av Google, noe som, selv om det i stor grad er symbolsk med tanke på Googles fravær fra Kinas internett, signaliserer at Beijing er villig til å slå tilbake der det gjør vondt.

Trumps tollsatser, som legger 10 % på kinesiske varer til en verdi av hundrevis av milliarder dollar, er en del av hans strategi for å legge press på Kina på grunn av fentanyl-eksporten. Men nå som Kina slår tilbake med sine egne handelsvåpen, ser det ut til at verdens to største økonomier forbereder seg på nok et langvarig økonomisk oppgjør.

Hva synes du om situasjonen?