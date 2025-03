HQ

Kina har gjort det klart at landet ikke vil sitte stille og se på at USA trapper opp tollsatsene og legger press på Beijing på grunn av fentanyl, og utenriksminister Wang Yi advarer om at enhver ensidig handling vil bli møtt med sterk motstand (via Reuters).

Wang Yi presenterte Kina som en pålitelig kraft i et stadig mer kaotisk geopolitisk landskap, og tok forsiktig sikte på Washingtons skiftende politikk under president Donald Trump, uten å nevne ham ved navn, samtidig som han signaliserte at Beijing fortsatt er åpen for en nedtrapping.

Etter hvert som Trumps administrasjon trekker seg unna multilaterale forpliktelser, ser Kina en mulighet til å styrke sin innflytelse, særlig i Europa og det globale sør, der bekymringen for amerikansk uforutsigbarhet vokser.

I mellomtiden er Beijings holdning til Ukraina fortsatt bevisst balansert, med en oppfordring til en rettferdig og varig fred, men uten å fordømme Russland, slik at de strategiske båndene til Moskva bevares samtidig som de diplomatiske dørene holdes åpne andre steder.