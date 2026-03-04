Kina støtter Spania etter Trumps handelstrussel

HQ

Kina har kommet til Spanias forsvar etter at president Donald Trump truet med å " kutte all handel" med Madrid. Mao Ning, talsperson for utenriksdepartementet, sa at handel ikke bør brukes som et politisk våpen, og signaliserte dermed at Beijing motsetter seg økonomisk press på grunn av Spanias nektelse av å støtte amerikanske operasjoner knyttet til Iran.

Bråket brøt ut etter at statsminister Pedro Sánchez nektet Washington å bruke felles amerikansk-spanske baser og avviste oppfordringer om å øke forsvarsutgiftene til 5 % av BNP. Kina, som har Spania som en viktig handelspartner i Sør-Europa, har styrket båndene med Madrid innen infrastruktur, energi og landbruk de siste årene.

President Xi Jinpings regjering gjentok også at USAs og Israels angrep på Iran bryter med folkeretten. Etter hvert som spenningene øker, ser det ut til at Beijing er opptatt av å posisjonere seg som en stabil økonomisk partner midt i de økende spenningene mellom Washington og flere europeiske hovedsteder...