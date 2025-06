Kina strammer grepet om eksporten av sjeldne jordarter i en tid med fornyet handelsspenning

HQ

Siste nytt om Kina . Vi vet nå at Kina i det stille er i ferd med å omforme den globale handelsdynamikken ved å styrke sitt eksportkontrollsystem for sjeldne jordarter, noe som gjør det vanskeligere for utenlandske selskaper å sikre seg viktige komponenter.

Systemet, som er inspirert av USAs sanksjoner, gir Beijing et enestående innsyn i hvordan sjeldne jordarter brukes over hele verden, fra elektriske kjøretøy til forsvarsteknologi. Selv om noen godkjenninger har blitt gjenopptatt, sier innsidere at det er lite sannsynlig at kontrollene vil bli opphevet med det første.