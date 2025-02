Kina styrker romalliansene i Afrika

HQ

Kinas økende innflytelse i Afrika er blitt umulig å ignorere, i takt med at landet bygger satellittanlegg, bakkestasjoner og til og med avanserte teleskoper på kontinentet. Beijings strategiske partnerskap med land som Egypt, Sør-Afrika og Senegal fremmer landets langsiktige mål om å bli verdens ledende romfartsmakt.

Disse prosjektene kommer ofte under dekke av å være utviklingshjelp, men bak kulissene får Kina tilgang til verdifulle satellittdata og opprettholder en konstant tilstedeværelse i viktige romknutepunkter. Satellittanlegget i Egypt, som ble omtalt som det første i sitt slag i Afrika, drives for eksempel hovedsakelig av kinesiske ingeniører, og utstyret kommer direkte fra Kina.

Denne typen infrastruktur har skapt bekymring for Kinas evne til å spore militære aktiviteter og styrke sitt globale overvåkingsnettverk. Kinas partnerskap anses som avgjørende for utviklingen av afrikansk romindustri, men de sammenfaller også med at USA trapper ned sin utenlandsbistand, noe som etterlater et betydelig hull i romdiplomatiet på kontinentet. Foreløpig gjenstår det å se om USA vil klare å snu denne trenden, eller om Kina vil dominere det afrikanske romkappløpet. Hvis du vil vite mer, kan du klikke her.

