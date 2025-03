Kina svarer på USAs tollsatser med landbruksavgifter og eksportkontroll

HQ

Som et raskt svar på USAs nye tollsatser har Kina innført nye avgifter på amerikanske landbruksprodukter til en verdi av 21 milliarder dollar, noe som intensiverer handelskonflikten mellom USA og Kina (via Reuters).

Gjengjeldelsestollene, som varierer fra 10 % til 15 %, vil ramme viktige amerikanske eksportvarer som soyabønner, svinekjøtt og mais, noe som eskalerer de allerede økte spenningene. Den kinesiske regjeringen tok også ytterligere skritt, og innførte eksport- og investeringsrestriksjoner for 25 amerikanske selskaper.

Beijing fastholder at de ikke vil la seg skremme av Washingtons politikk, og hevder at ethvert forsøk på å legge press på Kina er et feilsteg. Mens de to partene står steilt mot hverandre i spørsmål som narkotikapolitikk og handelsubalanse, advarer analytikere om at selv om Kina gir rom for forhandlinger, gjør denne siste runden med tolltariffer det bare vanskeligere å finne en løsning.