Kina tar et viktig skritt mot masseproduksjon av faststoffbatterier til elbiler

Du vet kanskje allerede at elbilmarkedet kommer til å gjennomgå en virkelig forvandling i løpet av de neste par årene på grunn av introduksjonen av nye faststoffbatterier, som i motsetning til dagens litium-ion-batterier er laget av fast elektrolyttmateriale. Det øker både rekkevidden og sikkerheten. Estimater sier i dag at en modell med 500 kilometers rekkevidde bør kunne doble dette estimatet, selv om detaljene varierer.

Kinesiske GAC Group har nå åpnet Kinas første produksjonsanlegg for faststoffbatterier (via Arena EV), som for tiden tester en 60Ah-pakke med nesten dobbelt så høy energitetthet som dagens batteripakker, uten å øke det fysiske fotavtrykket eller vekten.

De tester også en såkalt "tørr" produksjonsmetode, som reduserer antallet trinn som trengs for å produsere ferdige batteripakker, noe som gjør produksjonen mer miljøvennlig og mer kostnadseffektiv.

Hvor raskt utrullingen går herfra er foreløpig ukjent, men det er et stort skritt mot utbredt bruk.