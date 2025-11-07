Kina tar i bruk sitt tredje hangarskip, kjent som Fujian

HQ

Kina har offisielt tatt i bruk sitt tredje hangarskip, Fujian, noe som markerer en betydelig utvidelse av landets sjømakt. Dermed er Kina nummer to etter USA når det gjelder antall aktive hangarskip, selv om landet fortsatt ligger langt bak den amerikanske marinens flåte på 11.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua ble Fujian tatt i bruk denne uken under en seremoni der president Xi Jinping deltok. Fartøyets elektromagnetiske katapultutskytningsramper representerer en stor teknologisk oppgradering, som gir Kinas marine muligheten til å projisere makt lenger inn i Stillehavet og styrke sin tilstedeværelse i omstridte farvann rundt Taiwan og Sør-Kinahavet.

Et sprang innen hangarskipsteknologi

I motsetning til Kinas to første hangarskip (Liaoning og Shandong) er Fujian designet og bygget på hjemmebane. Det er også det første kinesiske hangarskipet som er utstyrt med et elektromagnetisk katapult-system, slik at det kan sende opp tyngre, fullt bevæpnede fly, som for eksempel varslingsfly og stealth-jagerfly.

Dette systemet gjør Fujian til det andre hangarskipet i verden som bruker elektromagnetiske katapulter, etter USS Gerald R. Ford fra den amerikanske marinen. Sammenlignet med eldre dampdrevne systemer forårsaker de elektromagnetiske katapultene mindre slitasje på flyene, krever mindre vedlikehold og kan justeres for ulike flytyper, fra droner til tunge jetfly.

Begrensninger og sammenligninger

Til tross for fremskrittene er Fujian ikke atomdrevet, noe som begrenser rekkevidden til omtrent 8 000-10 000 nautiske mil før drivstoffpåfylling, noe som er en stor forskjell fra USAs hangarskip, som har praktisk talt ubegrenset rekkevidde.

Med en vekt på over 80 000 tonn er Fujian litt mindre enn de amerikanske hangarskipene i Nimitz- og Ford-klassen, som veier rundt 100 000 tonn. Det antas å kunne frakte 40 til 60 fly, sammenlignet med de 60-70 flyene som er typiske for USAs hangarskip. Fujians debut understreker Kinas raske modernisering av marinen, og signaliserer at et nukleært drevet hangarskip kan være på trappene, men inntil videre er det fortsatt USA som er den klare lederen når det gjelder hangarskipskapasitet på verdensbasis.