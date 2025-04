Kina tar til orde for å fjerne tollsatsene for å løse handelskonflikten med USA

HQ

Siste nytt om Kina og USA . Beijing har trappet opp retorikken og oppfordrer USA til å avskaffe alle ensidige tollsatser hvis de virkelig ønsker en løsning på den pågående handelskonflikten.

Til tross for amerikanske påstander om et engasjement bak kulissene, fastholder Kina at det ikke har funnet sted noen samtaler. I mellomtiden ser det ut til at Trump-administrasjonen vurderer en betydelig reduksjon i tollsatsene, som potensielt kan reduseres fra 145 % til nesten halvparten.

På hjemmebane har Kina samlet støtte fra utenlandske investorer som rammes av USAs tollsatser, og lovet å snu motgang til muligheter. Budskapet fra Beijing er klart: Byrden med å deeskalere konflikten ligger helt og holdent på Washingtons skuldre.