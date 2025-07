Kina tilbyr foreldre en kontantstøtte i et forsøk på å øke fødselstallene

HQ

Kina har lenge slitt med synkende fødselstall. Helt siden kommunistpartiet fjernet ettbarnspolitikken for rundt 10 år siden, har landet opplevd fallende fødselstall, og nå iverksettes en ny subsidiepolitikk i et forsøk på å endre dette.

Ifølge BBC News tilbyr den kinesiske regjeringen foreldre en kontantutbetaling hvis de har omsorg for et barn under tre år. Tilskuddet er rettet mot å hjelpe til med å oppdra et barn, og totalt tilbys det 3 600 yuan i året (rundt £375/$500), noe som betyr at familier kan få 10 800 yuan (£1 125/$1 500) hvis de benytter seg av tilskuddet i hele treårsperioden.

Det sies at ordningen vil hjelpe opp mot 20 millioner familier med å oppdra barn, selv om foreldre vil fortelle deg at 375 pund i året for å hjelpe til med å oppdra et spedbarn ikke akkurat er nok. Dette er imidlertid ikke den eneste ordningen som er på plass for å øke fødselstallene i Kina, ettersom noen regioner også tilbyr opp mot 500 yuan i måneden til familier som har omsorg for minst tre barn, mens andre tilbyr en utdeling på 100 000 yuan til par med minst tre barn.