Kina står fast når Trump signaliserer en tolløkning på over 100

Siste nytt om USA og Kina . Mens president Trump intensiverer handelskrigen mellom USA og Kina med planer om å innføre tollsatser på over 100 % på kinesisk import, har Beijing bestemt avvist de amerikanske kravene og stemplet dem som utpressing.

Kinesiske tjenestemenn har gjort det klart at de vil kjempe til siste slutt, og signaliserer at de ikke har til hensikt å gi etter for presset. I mellomtiden er verdensøkonomien fortsatt nervøs, selv om aksjemarkedene viser tegn til bedring etter en periode med kraftig nedgang.

EU har kontret med egne tollforslag, mens de asiatiske markedene fortsatt opplever kraftig turbulens. Diskusjonene om hvorvidt disse tollsatsene er et strategisk pressmiddel eller et permanent skifte, gjør at det økonomiske landskapet fortsatt er usikkert.