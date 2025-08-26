Kina utvider sin maritime rekkevidde med nytt amfibieskip

HQ

Siste nytt om Kina . Landet har avduket nok et amfibiefartøy, noe som signaliserer et fortsatt press for å hevde dominans i det sørlige Stillehavet. Det nye skipet er designet for å kunne utplassere tropper via helikoptre og landgangsfartøyer, inkludert pansrede kjøretøy.

Sjøsettingen av skipet kommer etter at kinesiske fartøyer i det siste har konfrontert regionale mariner med aggressive manøvrer i nærheten av omstridte områder. Spenningen i regionen har økt jevnt og trutt, og landene i Stillehavet uttrykker bekymring over Kinas økende innflytelse.

Tiltaket kommer midt i en større militær aktivitet, inkludert øvelser og baseutvidelser støttet av Kina i nabolandene. Du kan se det nye amfibieskipet (det fjerde Type 075 Amphibious Assault Ship, CNS Hubei) i videoen nedenfor eller lese mer her.