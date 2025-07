Kina utvider sine diplomatiske muskler mens Trump-administrasjonen kutter 3000 stillinger i utenriksdepartementet og milliarder i utenlandsk bistand

HQ

Siste nytt om USA og Kina : Hvis det skal være snakk om en endring i det globale geopolitiske landskapet, er dette kanskje en av de mest bemerkelsesverdige. Sist fredag gjorde president Donald Trumps administrasjon alvor av sitt løfte og kuttet milliarder av dollar i utenlandsk bistand og humanitær hjelp, og kuttet mer enn 1500 stillinger i utenriksdepartementet, som allerede har en kumulativ reduksjon innen 2025 på mer enn 3000 ansatte.

Et av de mest umiddelbare symptomene har vært at USAID, det amerikanske byrået for internasjonal utvikling, i praksis har forsvunnet. Dette byrået var ansvarlig for å forvalte humanitær bistand i utviklingsland og gi støtte i internasjonale krisesituasjoner. Og dette vil få direkte konsekvenser: Som Reuters og det medisinske tidsskriftet The Lancet har rapportert, anslås det at uten denne bistanden vil mer enn 14 millioner mennesker dø av mangel på hjelp innen 2030.

Samtidig som USA trekker seg ut, kommer en ny aktør inn på scenen. Kina har økt sitt internasjonale nærvær betydelig, både ved å støtte infrastruktur og ved å sende matvarehjelp til områder i nød. Xi Jinpings regjering er for tiden blant annet involvert i byggingen av jernbanelinjer i Vietnam, risforsendelser til Uganda og infrastrukturutvikling i Latin-Amerika. Disse dataene kommer fra en 91 sider lang rapport fra det amerikanske senatets utenrikskomité.

"Få dager etter at Trump-administrasjonen tiltrådte og begynte å reversere våre forpliktelser rundt om i verden, stemplet Kina allerede USA som en upålitelig partner", sa senator Jeanne Shaheen, komiteens fremste demokrat, til journalister på en telefonkonferanse om rapporten.

Kinas internasjonale tilstedeværelse som en ny global utviklingsaktør fremgår av overtakelsen av HIV-prosjektet i Zambia, infrastrukturutvikling i Malaysia og salget av ris til Uganda til en verdi av to millioner dollar.

"I en tid da vi trekker oss tilbake, utvider de sitt nærvær", heter det i komiteens rapport.