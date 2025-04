Kina vurderer å forby amerikanske filmer som svar på Trumps tollsatser

HQ

Den siste tidens handelskonflikt mellom USA og Kina har eskalert, noe som har fått Kina til å vurdere å redusere eller helt forby import av amerikanske filmer. Denne potensielle handlingen kommer som svar på de omfattende, tilbakeskuende tollsatsene som USA har innført under ledelse av president Trump.

Dette rapporteres for tiden av Variety og flere kinesiske bloggere og nyhetsnettsteder, som har pekt på dette som en del av et bredere spekter av mottiltak som de kinesiske myndighetene kan komme til å iverksette. Landets handelsdepartement har også kunngjort at de vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte nasjonale interesser.

Hollywood, som tidligere så på Kina som et viktig marked, har allerede begynt å se på landet som mindre kritisk, særlig med tanke på at innenlandske kinesiske filmer, som Ne Zha 2, dominerer billettsalget.

Når det er sagt, kommer det fortsatt betydelige inntekter fra regionen, for ikke å snakke om den nylige suksessen til A Minecraft Movie i Kina. Så uansett hva Hollywood sier utad, er det kinesiske markedet langt fra ubetydelig for dem.