Kina vurderer fredsbevarende rolle i Ukraina

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kina vurderer angivelig muligheten for å bli med i et fremtidig fredsbevarende oppdrag i Ukraina, og engasjerer europeiske partnere for å måle deres støtte for sin involvering, ifølge Welts kilder.

Hvis Beijings deltakelse blir en realitet, kan det påvirke Moskvas holdning til en internasjonal styrke, gitt landets nære bånd til Russland. Dette er imidlertid et svært følsomt skritt, ettersom Kina lenge har blitt oppfattet som en stilltiende støttespiller for Russlands krigsinnsats.

Tanken om å involvere ikke-vestlige fredsbevarende styrker har dukket opp før, men har ofte blitt møtt med skepsis på grunn av geopolitiske spenninger og spørsmål om nøytralitet. Foreløpig gjenstår det å se om Beijings interesse omsettes i konkret handling.