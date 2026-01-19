Kinas befolkning synker igjen, og fødselstallene er rekordlave

HQ

Kinas befolkning falt for fjerde år på rad i 2025, med en nedgang på 3,39 millioner til 1,405 milliarder, viser offisielle data. Fødselstallene falt til 7,92 millioner, en nedgang på 17 % fra 2024, mens dødsfallene steg til 11,31 millioner, noe som førte til at fødselstallet i landet nådde et rekordlavt nivå på 5,63 per 1 000 innbyggere.

Eksperter advarer om at trenden vil forverre landets aldrende befolkning og krympe arbeidsstyrken. Personer over 60 år utgjør i dag rundt 23 % av befolkningen, og innen 2035 kan denne gruppen komme til å utgjøre 400 millioner mennesker, omtrent like mange som USA og Italia til sammen. Pensjonsbudsjettene og de sosiale tjenestene vil bli utsatt for et økende press.

Shenzhen, Kina // Shutterstock

Ekteskapstallene, som er en ledende indikator på antall fødsler, falt kraftig i 2024, med 20 % til litt over seks millioner, selv om nye regler som gjør det mulig for par å gifte seg hvor som helst i landet, førte til en midlertidig oppgang. Myndighetene fremmer ekteskap og barnefødsler ved å tilby subsidier og dekke alle kostnader ved svangerskap og IVF under den nasjonale forsikringen fra og med i år.

Kinas fruktbarhetstall er fortsatt ekstremt lavt, med rundt én fødsel per kvinne, godt under erstatningsnivået på 2,1. Urbanisering, økende levekostnader og flere tiår med ettbarnspolitikk fortsetter å begrense familieveksten, og antallet kvinner i reproduktiv alder forventes å krympe med to tredjedeler innen 2100.

Politiske beslutningstakere anser befolkningsplanlegging som avgjørende for langsiktig økonomisk stabilitet. Analytikere advarer om at Kina står overfor en krympende arbeidsstyrke, økende forsørgerbyrde og utfordringer med å opprettholde veksten og det innenlandske forbruket i de kommende tiårene, dersom det ikke skjer betydelige endringer.