Kinas gjenbrukbare rakettprøve mislykkes igjen i kampen om å ta igjen SpaceX

Kinas andre forsøk på å teste en gjenbrukbar rakett har mislyktes etter at boosterraketten til Long March 12A ikke ble gjenfunnet under den første flyturen på tirsdag, opplyser den statlige utvikleren China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Raketten ble skutt opp fra det nordvestlige Kina og plasserte det øvre trinnet i bane, men den viktige boosteren i det første trinnet landet ikke trygt, noe som betyr at gjenbrukstesten ikke var vellykket. CASC sa at de gjennomgår flyvningen for å finne ut hva som gikk galt, og la til at verdifulle tekniske data fortsatt ble samlet inn.

Kina kjemper for å ta igjen SpaceX

Gjenbrukbare raketter anses som nøkkelen til å redusere oppskytingskostnadene og konkurrere med Elon Musks SpaceX, som har mestret gjenvinning av boosterraketter og dominerer markedet for satellitter i lav bane rundt jorden gjennom sitt Starlink-nettverk.

Kina har skutt opp mange satellitter de siste årene, men har ennå ikke lykkes med å gjenfinne en rakettbooster. Både statseide selskaper og private oppstartsbedrifter er nå i full gang med å utvikle gjenbrukbare oppskytingssystemer, ettersom Beijing forsøker å redusere gapet til USA når det gjelder romteknologi.