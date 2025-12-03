Kinas LandSpace klarer ikke å lande gjenbrukbar rakett i jomfrutest, og stopper forsøk på å konkurrere med SpaceX

HQ

Kinas private oppskytingsfirma LandSpace klarte ikke å fullføre en avgjørende gjenopprettingstest onsdag, etter at neste generasjons Zhuque-3-rakett ikke klarte å gjennomføre en kontrollert landing etter oppskytning fra Jiuquan Satellite Launch Center.

Statlige medier sa at en "unormal forbrenningshendelse" under nedstigningen hindret boosterraketten i å lande på oppskytingsplattformen. Ingeniører analyserer nå årsaken, og LandSpace sa at de vil bruke flydata for å forbedre fremtidige forsøk.

Den mislykkede gjenopprettingen understreker den bratte tekniske utfordringen Kina står overfor når de prøver å utvikle en gjenbrukbar rakett, en kapasitet som så langt bare SpaceX og Blue Origin har demonstrert. LandSpace håper at Zhuque-3 etter hvert vil bli Kinas svar på SpaceX' Falcon 9, og lover gjenbruk i opptil 20 flygninger og muligheten til å løfte 18 tonn nyttelast.

LandSpace foran innenlandske rivaler

Til tross for tilbakeslaget er Zhuque-3s flyvning det nærmeste et kinesisk selskap har kommet en gjenbrukbar bærerakett i Falcon-klassen, og dermed ligger LandSpace foran innenlandske rivaler som iSpace og Galactic Energy.

Gjenbrukbar rakettfart har fortsatt en høy inngangsbarriere. Det er bare SpaceX som mestrer den presise motorforbrenningen og timingen på brøkdelen av et sekund som er nødvendig for å lande bæreraketter rutinemessig, noe som gir selskapet nesten monopol på oppskytinger av mellomtunge og tunge raketter etter mange års finpussing.