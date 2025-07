Kinas økonomi overgår forventningene til Trump-tollene Beijings tiltak for å støtte økonomien ser ut til å virke, til tross for at oddsen er satt mot Kina.

HQ Kinas økonomi har overgått forventningene og klart å vokse mer enn forventet, til tross for USAs president Donald Trumps tolltariffer og en langvarig stagnasjon i landets eiendomsmarked. Ifølge de siste offisielle tallene (via BBC) vokste Kinas økonomi med 5,2 % i løpet av de tre månedene frem til utgangen av juni. Økonomer spådde at verdens nest største økonomi ville vokse med 5,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om veksten er lavere enn i forrige kvartal, ser det ut til at Kina har klart seg gjennom mye av stormen 2025 har kastet mot landet så langt. Kinas nasjonale statistikkbyrå sier at økonomien "motsto presset og gjorde stadige forbedringer til tross for utfordringer". Den økonomiske veksten ble støttet av en vekst på 6,4 % i industrien, og Kinas tjenestesektor hadde også fremgang. Veksten i detaljhandelen avtok, og offisielle tall indikerer et fall i prisene på nye boliger i Kina, og landets eiendomsbransje fortsetter å slite. Til tross for dette er økonomenes spådommer fortsatt noe unøyaktige når det gjelder tolltariffenes innvirkning på den kinesiske økonomien, som viser seg å være svært motstandsdyktig.