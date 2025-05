Kinas statsminister skal delta på ASEAN-Gulf-toppmøtet i Malaysia

HQ

Siste nytt om Kina . Vi vet nå at Kinas statsminister Li Qiang forventes å reise til Malaysia senere denne måneden for å delta på ASEAN-GCC-Kina-toppmøtet, en samling for å styrke de økonomiske båndene mellom Sørøst-Asia, Gulfstatene og Kina.

Møtet kommer i kjølvannet av Beijings nylige forsøk på å motvirke USAs tolltariffer ved å styrke sin innflytelse på tvers av de store handelsblokkene. Toppmøtet kommer bare uker etter president Xi Jinpings besøk i Malaysia, og vil trolig fokusere på å fremme regionale handelsavtaler.