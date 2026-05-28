Kinesisk AI-selskap har laget "95% nøyaktig" kjæledyroversetter

Et nystartet selskap i Kina, Meng Xiaoyi, med base i Hangzhou, er nå på nyhetene. De hevder å ha oppfunnet en AI-drevet enhet som kan oversette et kjæledyrs oppførsel og vokaliseringer til menneskelig tale, som rapportert av Dexerto.

Meng Xiaoyi begynte å ta imot forhåndsbestillinger av oversettelsesenheten sin i begynnelsen av mai. Folk har tydeligvis vist interesse, siden 10 000 enheter har blitt reservert av kjæledyreiere så langt.

Så hvordan fungerer enheten? Ifølge selskapet er den basert på Alibaba Clouds Qwen-språkmodell, som bruker akkumulerte stemmeavtrykksdata som sporer dyrs anatomiske og atferdsmessige trekk. Den bæres rundt halsen på kjæledyret, og kan angivelig gjenkjenne atferd, vokalisering og følelser, og oversette dem til menneskelig tale. Nøyaktigheten er lovet å ligge på nesten 95 %. Det er imidlertid ennå ikke fremlagt noe bevis på dette. AI-oversetteren koster 799 yuan (ca. 118 dollar).

Meng Xiaoyi mottok tilsvarende 1 million dollar fra tidlige investorer.