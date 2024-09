Kinesisk dyrehage kan ikke få tak i ekte pandaer, så de finner opp pandahunder

HQ

Taizhou Zoo i Jiangsu-provinsen i Kina har funnet på en kreativ måte å holde "pandaer" i dyrehagen på, uten nødvendigvis å ha de store bjørnene tilgjengelig. Panda Dogs ble laget som en nyskapende måte for publikum å se en slags panda-lignende skapninger på.

Ikke vær redd, det ble ikke gjort noen gal vitenskap for å få pandaer og hunder til å krysse seg med hverandre. I stedet, som vi kan se i videoopptak fra Newsflare, er skapningene luftige med logrende haler og en karakteristisk bjeffing. De har svarte markeringer på kroppen og rundt øynene, men ellers er de bare hunder.

Disse pandahundene er bare Chow Chows som er spraymalt for å se mer ut som pandaer. Selv om det var vanskelig å skjule deres sanne identitet, strømmer folk fortsatt til fra hele verden for å se disse malte, kosete hundene. Det har vært kritikk mot valget om å farge hundenes hår, men dyrehagen mener det er det samme som at folk farger sitt eget hår.

Ville du reist for å se pandahundene?

Dette er en annonse: