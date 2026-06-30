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Verdensnyheter

Kinesisk eiendomsmagnat dømt til 30 års fengsel for svindel, hvitvasking og verdipapirovertredelser

Guo Wengui ble funnet skyldig i ni av de 12 tiltalepunktene som amerikanske myndigheter hadde reist mot ham.

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Guo Wengui, også kjent som Miles Guo og Ho Wan Kwok, er dømt til 30 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i svindel, hvitvasking og verdipapirovertredelser, samt andre anklager fremsatt av amerikanske myndigheter.

Guo, som tjente sin formue som eiendomsutvikler i Kina, flyktet til USA i 2017 for å søke asyl etter at han hevdet å være utsatt for politisk forfølgelse fra Kinas kommunistparti (KKP). Fra da av ble han en ivrig motstander av det kinesiske kommunistpartiet. Ifølge The Guardian sa imidlertid dommer Analisa Torres at Guo hadde brukt sin tilsynelatende forkjærlighet for demokrati til å «utnytte» mennesker som ønsket et demokratisk Kina.

I USA opprettholdt Guo kontakter med høyreorienterte personer, blant annet Steve Bannon, som ble arrestert i 2020 mens han befant seg om bord på Guos yacht. Guo selv ble arrestert i sin luksusleilighet på Manhattan i New York. Aktor Ryan Finkel sa at Guo «ikke er en demokratisk aktivist, han er en svindler, en bedrager og en tyv.» Til tross for dette strømmet hans tilhengere til rettssaken, og mer enn hundre av dem deltok på høringen mandag.

Kinesisk eiendomsmagnat dømt til 30 års fengsel for svindel, hvitvasking og verdipapirovertredelser
BortN66/Shutterstock.com

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