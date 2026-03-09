Kinesisk elbilprodusent gjør narr av VWs milepæl for rekkeviddeforlenger

HQ

Det er generelt sjelden å se konkurrerende bilprodusenter gjøre narr av hverandres prestasjoner, men det har i hvert fall skjedd nå.

Rett før helgen feiret Volkswagen en spesifikk milepæl gjennom sitt kinesiske SAIC-partnerskap, og kunngjorde det første produksjonseksemplaret noensinne av den såkalte "range extender". Denne teknologien, som snart vil bli introdusert i en kinesisk ID.9-modell, bruker en turbolader med variabel geometri for å justere luftstrømmen og forbedre effektiviteten i kraftproduksjonen, i tillegg til andre tiltak for å redusere produksjon og utslipp.

Volkswagen feiret dette med et bilde av alle ingeniørene som var involvert i produksjonen, men dette ble åpent hånet av den kinesiske konkurrenten Li Autos direktør for sosiale medier på Weibo (gjennom Car News China), som skrev følgende :

"Gratulerer til Volkswagen for å ha lykkes med å masseprodusere en teknologi som er utdatert, svært miljøfiendtlig og hadde lite utviklingspotensial på bare 6 år!"

Volkswagen har blitt kritisert for ikke å ta nok avgjørende skritt i retning av å videreutvikle elbilteknologien, men en så direkte kommentar vakte likevel oppsikt i helgen.

Hva synes du om denne typen språkbruk i bilverdenen?