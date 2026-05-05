Kinesisk fyrverkerifabrikk eksploderer og 26 mennesker omkommer

HQ

Den kinesiske regionen Hunan har blitt sjokkert av en eksplosjon på en fyrverkerifabrikk som allerede har ført til et høyt dødstall, og flere titalls personer er også såret og skadet etter hendelsen.

Som BBC News har rapportert, eksploderte Huasheng Fireworks-fabrikken i området og forårsaket 26 dødsfall og skader på ytterligere 61 personer, og den nøyaktige årsaken til eksplosjonen er ennå ikke fastslått.

Kinesiske medier har opplyst at myndighetene nå er i gang med å etterforske hva som skjedde, samtidig som mer enn 1500 redningsmannskaper hjalp til med å evakuere alle som befant seg i en radius på 1,9 kilometer fra eksplosjonen. Selv om det vil komme flere nyheter fra denne hendelsen, sies det at redningsaksjonene allerede er avsluttet, og at syv personer ble frigjort fra de innesperrede vrakdelene.

Selv om dette kan virke som en overraskende hendelse, er denne typen hendelser ganske vanlige i Kina, og en eksplosjon i Hubei-provinsen i landet drepte nylig 12 mennesker i februar.