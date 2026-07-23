Kinesisk gigant legger inn bud på Mediamarkt og møter motstand fra EU

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Den tyske elektronikkforhandleren Mediamarkt ser ut til å være på vei til å bli kinesisk eid. E-handelsgiganten JD.com har lagt inn et bud på Ceconomy (eier av både Mediamarkt og Saturn) verdt 2,5 milliarder dollar, men Realtid melder nå at avtalen kan ha støtt på hindringer.

EU-kommisjonen mistenker at JD.com har mottatt betydelige statlige subsidier i Kina, noe som ville gjøre selskapet uegnet til å gjennomføre kjøpet i henhold til forordningen om utenlandske subsidier. Disse statlige subsidiene har gjort det mulig for selskapet å legge inn et høyere bud enn konkurrentene.

Med andre ord er det endelige ordet ennå ikke sagt. Avtalen var opprinnelig planlagt å bli gjennomført senere i år.