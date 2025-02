Kinesisk øvelse med skarpskyting nær Australia tok piloter på sengen

HQ

Forrige fredag mottok piloter som fløy mellom Australia og New Zealand uventede satellittmeldinger som fikk dem til å gå i spinn da de fikk vite om en skarp marineøvelse som Kina hadde gjennomført nær Tasmanhavet (via Reuters).

Øvelsen, som ikke ble kommunisert gjennom de vanlige varslingskanalene, førte til at piloter og flygeledere måtte kjempe for å håndtere situasjonen mens de arbeidet med å omdirigere minst 49 flyvninger gjennom det travle luftrommet.

Det kinesiske militærets øvelse, som ble gjennomført uten at pilotene ble varslet på forhånd, ble først fanget opp av en Virgin Australia-pilot på en nødradiokanal, noe som utløste en bølge av varsler mellom flyselskaper og bakkestasjoner.

Kaoset som oppstod som følge av denne plutselige utviklingen, og som ble avslørt gjennom tekstutveksling via satellitt, understreker den økende risikoen som eskalerende geopolitiske spenninger og militære aktiviteter utgjør for luftfartsindustrien.

Det kinesiske militæret hevder at de fulgte internasjonale prosedyrer, men Australia og New Zealand har påpekt at det var uansvarlig å ikke varsle i tide. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen i regionen vil utvikle seg.