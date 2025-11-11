Kinesisk tjenestemann truer med å halshugge Japans statsminister på grunn av Taiwan

HQ

En høytstående kinesisk diplomat gikk viralt etter å ha truet med å "kutte av" hodet til Japans statsminister, Sanae Takaichi, som svar på hennes uttalelser om at Japan kunne gripe inn hvis Kina iverksatte en militær aksjon mot Taiwan.

Takaichi sa på fredag at en kinesisk blokade eller et kinesisk angrep på Taiwan kunne skape en "overlevelsestruende situasjon" som kunne trekke Japan inn i konflikten. Kommentarene hennes førte til at Xue Jian, Kinas generalkonsul i Osaka, la ut den voldelige trusselen på X sammen med en artikkel som siterte uttalelsene hennes.

Japans regjering stemplet innlegget som "ekstremt upassende", la inn en formell protest og ba om at det ble fjernet. Meldingen har siden forsvunnet fra Xues offisielle konto.

Diplomatiske spenninger øker på grunn av Taiwan

Kinas utenriksdepartement forsvarte sin posisjon og beskyldte Japan for å prøve å "blande seg inn i saker som angår Taiwan", og advarte om alvorlig skade på det bilaterale forholdet. Takaichi holdt fast ved sine uttalelser mandag, og sa at enhver beslutning ville avhenge av en fullstendig vurdering av situasjonen.

Hendelsen har utløst krav i Japan om at Xue skal erklæres persona non grata og utvises. USAs ambassadør i Japan kritiserte også diplomatens oppførsel, og oppfordret Beijing til å oppføre seg som den "gode naboen" landet hevder å være.

Japan, som ligger mindre enn 70 mil fra Taiwan på det nærmeste punktet, huser over 50 000 amerikanske soldater og regnes som en nøkkelspiller i enhver potensiell regional konflikt.