Tre kinesiske astronauters retur til jorden er utsatt på ubestemt tid etter at romfartøyet Shenzhou-20 ble truffet av vrakrester, meldte statlige kinesiske medier onsdag.

Mannskapet, som fløy til romstasjonen Tiangong i april, skulle etter planen ha returnert denne uken etter et seks måneder langt oppdrag. Deres avløsere, Shenzhou-21-mannskapet, ankom i løpet av helgen og skulle etter planen gjennomføre en rutinemessig overlevering før avreise.

Romfartøyets sikkerhet under vurdering

Ifølge China Manned Space Agency (CMSA) antas romfartøyet å ha blitt truffet av et lite vrakstykke mens det var i bane. "For å sikre astronautenes helse og sikkerhet og en vellykket gjennomføring av oppdraget, vil den opprinnelig planlagte hjemkomsten den 5. november bli utsatt", sier CMSA.

Myndighetene har ikke spesifisert når sammenstøtet skjedde eller når returen kan finne sted. Tidligere denne uken viste statlige medier at begge mannskapene delte et måltid tilberedt i Tiangongs første romovn, noe som tydet på ingen tegn til bekymring før kunngjøringen.

Redningsplan i beredskap

Den kinesiske romfartskommunikatoren Yu Jun, kjent på nettet som Steed's Scarf, sa at hvis romfartøyet ikke anses som trygt å komme inn igjen, vil en "plan B" bli aktivert, med bruk av standby-romfartøyet Shenzhou-22 og raketten Long March 2F, som allerede er i alarmberedskap.

Kommandør Chen Dong, som leder Shenzhou-20-teamet, har for øyeblikket Kinas rekord for den lengste kumulative romferden, mer enn 380 dager i bane, og har gjennomført seks romvandringer, flest av alle kinesiske astronauter.

Kina fortsetter å utvide sitt bemannede romprogram, og har gjennomført 37 romferder og seks bemannede ferder. Landet har som mål å sette astronauter på månen innen 2030 og har signalisert at de ønsker internasjonalt samarbeid om Tiangong velkommen, ettersom kinesiske astronauter fortsatt er utestengt fra den Internasjonale romstasjonen i henhold til amerikansk lov.