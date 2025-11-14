Kinesiske astronauter vender trygt tilbake til jorden etter ni dagers forsinkelse på grunn av at romfartøyet ble skadet av romskrot

HQ

Tre kinesiske astronauter kommer endelig trygt tilbake til jorden etter at det opprinnelige Shenzhou-20-romfartøyet ble skadet av romskrot. China Manned Space Agency (CMSA) rapporterte om "bittesmå sprekker" i et lite vindu i kapselen, noe som gjorde den utrygg for en bemannet retur. Astronautene fullførte sitt seks måneder lange oppdrag på Tiangong-romstasjonen og returnerte om bord på Shenzhou-21, som landet i Indre Mongolia på fredag.

Shenzhou-20-fartøyet vil forbli i bane for å fortsette eksperimentene, mens CMSA planlegger å skyte opp Shenzhou-22 på et senere tidspunkt for å støtte fremtidige mannskapsreturer. Selv om forsinkelsen på ni dager er uvanlig, understreker den de logistiske utfordringene ved å operere flere romfartøyer samtidig i overleveringsperioder mellom ankommende og avreisende mannskaper.

Romskrot utgjør en økende trussel

Eksperter advarer om at økende mengder romskrot gjør romferder mer risikofylt for alle nasjoner. Kollisjoner med utrangerte satellitter, rakettstadier og andre fragmenter kan skape tusenvis av nye farer. Det betyr at sannsynligheten for skader på romfartøyer har økt betraktelig på grunn av den voldsomme økningen av vrakrester.

Tidligere hendelser, blant annet den internasjonale romstasjonens unnamanøvrer og NASAs SpaceX-kapsler, illustrerer den vedvarende trusselen. CMSA-hendelsen gjør det enda mer presserende med internasjonale krav om koordinerte tiltak mot romskrot og styring av satellittrafikk, selv om amerikansk lov i stor grad forhindrer direkte samarbeid med Kinas romprogram.