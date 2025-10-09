Kinesiske fans så ut til å håne Lorenzo Musetti under Shanghai Masters, og italieneren innrømmer at han har en del av skylden

HQ

Lorenzo Musetti vil forsøke å glemme Asiaturneringen, der han tapte to kvartfinaler i China Open i Beijing og Shanghai Masters, og mistet det kinesiske publikums gunst etter at italieneren klaget over at "disse jævla kineserne hoster hele tiden".

Musetti sa disse ordene i første runde i Beijing, mot Giovanni Mpetshi Perricard, mens han gestikulerte til publikum og pekte på halsen sin. Et utbrudd han senere beklaget: "Kjære kinesiske fans, jeg vil gjerne be om unnskyldning for det jeg sa i frustrasjon i går under kampen min. Ordene mine var kun rettet mot noen få personer i publikum som hostet gjentatte ganger og forstyrret spillet. De var aldri, på noen som helst måte, ment for det kinesiske folk.

Jeg har alltid beundret det kinesiske folket, og jeg setter virkelig pris på å spille i landet deres. Jeg har kommet tilbake til Kina siden 2018, og jeg føler meg alltid veldig velkommen her", la han til, men det var for sent.

To uker senere, i kvartfinalen mot kanadiske Felix Auger-Aliassime, klaget han nok en gang til dommeren over at kinesiske tilskuere hostet, ettersom de tilsynelatende gjorde det med vilje for å irritere den italienske spilleren. "Kom igjen, det skjer på hvert eneste poeng. Jeg gjorde en feil, OK, men dette er ikke mulig hvert eneste poeng. Det er for mye. Si noe."

Senere innrømmet en beseiret Musetti at han følte seg nervøs og ikke i en god følelsesmessig tilstand. "Denne negative atmosfæren har jeg delvis skapt selv. Måneden i Kina har ikke vært lett; jeg følte meg aldri komfortabel etter alt som skjedde. Til slutt endte det opp med å påvirke tankegangen min, selv om jeg også hadde fans som var ved min side og støttet meg" (via Punto de Break).

"For meg er det en tapt mulighet når det gjelder rittet og også når det gjelder resultater. Det blir ikke lett å fordøyet", la Musetti til etter å ha tapt 6-4, 6-2, selv om han ikke tok noen fortjeneste fra Felix, som "spilte bra, spesielt med serven sin, veldig aggressiv".