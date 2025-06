Kinesiske filmstudioer vil bruke kunstig intelligens til å gjenskape kampsportklassikere

HQ

Det ser ut til at kinesiske filmstudioer går videre med AI uten den samme nølingen som vi har sett i Vesten. På Shanghai International Film Festival ble det annonsert at 100 kampsportfilmklassikere skal revitaliseres ved hjelp av den nye teknologien.

Som rapportert av The Hollywood Reporter, er Bruce Lee-klassikeren Fist of Fury, Jackie Chans Drunken Master og Once Upon a Time in China bare noen av filmene som vil få en makeover. Zhang Pimin, styreleder i China Film Foundation, sa at bruk av kunstig intelligens på disse filmene vil bringe dem opp til moderne filmstandarder.

"Det er ikke bare filmarv, men også en modig utforskning av den innovative utviklingen av filmkunst", sa han. Et fond på rundt 14 millioner dollar, eller 100 millioner yuan, skal brukes til å sette i gang arbeidet.

Kommer du til å se kung-fu-klassikere restaurert av kunstig intelligens?

