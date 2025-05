Kinesiske Helldivers II -spillere redder Super Earth, for så å snu seg rundt og review bombe spillet

HQ

Helldivers II-spillerne har kjempet nådeløst mot Illuminatenes invasjon av Super Earth, men en stund så det ut til at alt håp var ute. Eagleopolis og York Supreme falt raskt, og uten de nødvendige ressursene til å beskytte resten av planeten så det ut til at Super Earth ville gå tapt for Illuminate.

Men så fortsatte Equality-on-Sea å holde stand. Til tross for oddsen holdt de kinesiske Helldivers II -spillerne stand og brakte byens kontrollmåler fra 20 % helt opp til 99,9783 % igjen. Dette er den maksimale mengden demokrati byen kan ha, noe som raskt ble lagt merke til av spillerne som kjempet for frigjøringen av Equality-on-Sea.

Som PCGamer rapporterer, endte dette ikke opp med å gå i Arrowheads favør, da noen spillere var frustrerte over at de ikke kunne få full kontroll over byen. Dette førte til en mindre anmelderbombing på Steam, noe som førte til at spillets nylige anmelderkarakter ble redusert til Blandet.

Mens Helldivers IIs fortelling alltid har vært en stor del av spillet, ville noen spillere ha likt å kunne påvirke den med disse store hendelsene, i stedet for å bli fortalt at de ikke helt kunne holde kontrollen over en by fordi utvikleren hadde tenkt noe annet.