Kinesisk militær setter inn laser mot tyske fly, noe som får Tyskland til å reagere

Siste nytt om Tyskland og Kina . Tyskland har formelt protestert etter at landets militærfly, som opererte under et maritimt sikkerhetsoppdrag for EU, angivelig ble beskutt med laser fra kinesiske styrker, opplyser Tysklands utenriksdepartement på X.

"Det kinesiske militæret har rettet en laser mot et tysk fly i en EU-operasjon. Det er uakseptabelt at tysk personell utsettes for fare og at operasjonen forstyrres. Den kinesiske ambassadøren ble innkalt til utenriksdepartementet i dag."

Hendelsen, som Tyskland stemplet som uakseptabel, fikk Tyskland til å innkalle den kinesiske ambassadøren midt i en økende bekymring over Kinas økende selvsikkerhet i sensitive europeiske sikkerhetsspørsmål. Detaljene er fortsatt under utvikling, så følg med for ytterligere oppdateringer.