Kinesiske spillkonsoller mistenkes for å bli brukt til å lage russisk militært utstyr

Midt i den pågående russiske krigen mot Ukraina, konstaterer japanske NHK (takk Resetera) nå at Kina plutselig har begynt å eksportere store mengder spillkonsoller og tilbehør til Russland. Sammenlignet med da Russland startet den fullskala invasjonen i 2022, ble mengden sjudoblet i fjor.

Men spørsmålet er om de stadig fattigere og økonomisk pressede russerne har blitt ekstra opptatt av spill den siste tiden, eller om det er noe annet som ligger bak den økte interessen. Ifølge Olena Bilousova, forsker ved Kyiv School of Economics Institute og ekspert på russiske sanksjoner, er dette tvilsomt:

"Det er vanskelig å tro at den sivile etterspørselen etter spillkonsoller plutselig har økt i Russland, der økonomien er anstrengt. Det er høyst sannsynlig at kontrollere importert fra Kina blir brukt til å styre droner."

Hun fortsetter med å forklare hvordan Kina omgår eksisterende sanksjoner (selv om de selv benekter det) og dermed gjør det mulig for Russland å bygge massevis av droner til sin krigføring:

"Kina tillater direkte import uten de ekstra kostnadene som vanligvis påløper ved omgåelse av sanksjoner. Kinas bånd til Russland gjør det mulig for Moskva å anskaffe kontrollører og lignende utstyr raskt og billig."

Dessverre er det ikke ukjent at spillutstyr brukes til krigføring, og i 2000 ble det rapportert at Irak hadde kjøpt 1400 PlayStation 2-enheter for å bruke komponentene til å styre missiler. Dataspill bør brukes til underholdning, ikke som verktøy for drap, og vi håper at denne oppmerksomheten vil føre til større gransking.