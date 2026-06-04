HQ

Ifølge ny informasjon fra Five Eyes-alliansen - et etterretningsorgan som kombinerer ressursene til etterretningstjenestene i Storbritannia, USA, Australia, Canada og New Zealand - bruker kinesiske spioner jobbnettsteder for å få tak i viktig informasjon om myndighetspersoner.

Ifølge BBC News hevdes det at nettsteder som LinkedIn, Indeed, Upwork og flere andre tilbyr falske analytikerjobber som tilbys av undercover-agenter fra Kina, som gjennomfører intervjuer og samtaler der de presser søkerne til å gi dem "ikke-offentlig" informasjon som kan brukes av den kinesiske militære etterretningstjenesten.

Five Eyes advarer i en bulletin om at kinesiske spioner "søker å skaffe seg privilegert militær, politisk og økonomisk etterretning som kan gi Kina en strategisk og taktisk fordel".

Den kinesiske regjeringen benekter naturligvis disse påstandene og betrakter dem som "ondsinnet bakvaskelse", og går til og med så langt som å betegne Five Eyes som en "reell trussel mot fredselskende land" fordi medlemmene "skamløst bedriver spionasjevirksomhet over hele verden".

Dette har ikke hindret Five Eyes og etterretningstjenestene fra de inkluderte regionene (som Storbritannias MI5) i å iverksette tiltak, noe Storbritannias sikkerhetsminister Dan Jarvis har forklart: "Vi har iverksatt kraftige tiltak for å forsvare landet vårt, og vi vil fortsette å håndtere fiendtlige handlinger fra en rekke stater, inkludert Kina. En rekke nylige saker viser styrken i de fullmaktene vi har til å stille de som utfører handlinger på vegne av en fremmed stat for retten."

Jarvis nevner til og med to LinkedIn-profiler som ble oppdaget i november, og som ble drevet på vegne av det kinesiske statssikkerhetsdepartementet. Disse kontaktet myndighetspersoner, tilbød falske jobber, kommuniserte på dårlig engelsk og forsøkte på andre måter å samle inn sensitiv informasjon.