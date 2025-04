HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Volodymyr Zelenskij avslørte tirsdag at ukrainske styrker hadde tatt til fange to kinesere som angivelig kjempet for Russland i Øst-Ukraina, en utvikling som kan komplisere de pågående fredsbestrebelsene.

Zelenskij uttalte at Kiev hadde etterretning som tydet på at flere kinesiske statsborgere var involvert i konflikten. Kina har avvist anklagene, kalt dem "grunnløse" og understreket sin nøytralitet i konflikten.

Etter hvert som spenningen øker, har Ukraina krevd et svar fra Kina, og tjenestemenn har bedt om sterkere internasjonal støtte for å få slutt på krigen. Foreløpig gjenstår det å se om denne hendelsen vil påvirke den globale diplomatiske innsatsen.