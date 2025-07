Kinesiske Unitree lanserer humanoid robot med en prislapp på under 6 000 dollar

HQ

Robotikk er virkelig i ferd med å ta verden med storm, og vi snakker ikke bare om en selvgående gulvvasker eller gressklipper... Nå, etter fremskritt fra Tesla, Boston Dynamics og andre ledende robotfirmaer, har kinesiske Unitree avduket en modell kjent som R1, som er spesielt bemerkelsesverdig på grunn av det faktum at den er rimelig, faktisk svært rimelig når man ser på robotteknologi som helhet.

R1 er en humanoid robot som anses for å være "ultralett" og "fullt tilpasningsdyktig", og den selges for så lite som 5900 dollar. Jepp, for den prisen kan du få en veldig enkel modell som inkluderer en ultravidvinkel visuell persepsjon, fire mikrofoner, et innebygd høyttalersystem, en hurtigutløsermekanikk for enkelt å bytte batterier, en bevegelig midje som har to frihetsgrader, en datamodul som inkluderer en åttekjerners CPU og GPU, svært manøvrerbare armer og skuldre, og ben som også har bred bevegelighet og "enorm kraft".

På nettstedet som viser frem roboten, ser det ut til at den er best til å løpe ned bakker, reise seg når den faller og skyggebokse, noe som mildt sagt er en uvanlig kombinasjon av ferdigheter. Men med tanke på at hver modell har en batterilevetid på rundt én time, bør du nok ikke forvente så mye annet av betydning fra denne roboten.

For mindre enn $ 6000 er det imidlertid et bevis på at robotteknologi blir mer og mer tilgjengelig. Hvis du har penger til å sprute og har vært på utkikk etter en robotvenn, kan du legge inn en bestilling på en R1 på nettstedet som er lenket over.

